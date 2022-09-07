Генпрокурора США попросили предоставить россиянину Виннику медпомощь в тюрьме

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генеральному прокурору США с просьбой обеспечить соблюдение прав содержащегося в американской тюрьме россиянина Александра Винника.

"Винник содержится в тюрьме "Санта-Рита" штата Калифорния США с августа 2022 года. Состояние здоровья Винника вызывает большую озабоченность в настоящий момент. По предварительной информации, у него обострился ряд хронических заболеваний в результате нахождения в тюремном учреждении США и отсутствия нормального питания и предоставления необходимой медицинской помощи", - говорится в обращении Мельникова к американскому генпрокурору, с которым ознакомился "Интерфакс".

По данным правозащитника, Винник "буквально голодает, в связи с отсутствием достаточного количества пищи и необходимого диетического питания, несмотря на то, что он написал соответствующее заявление руководству тюрьмы, оно должным образом не рассмотрено".

"К сожалению, из-за санкций родные г-на Винника не могут передавать ему денежные средства на его счёт и дополнительное питание он также приобрести не может. Дополнительно, в связи с проблемами со здоровьем он записался на приём к врачам, однако ему сообщили, что ждать, возможно, придётся несколько месяцев", - добавил Мельников.

"На основе Конституции США, Международного пакта о гражданских и политических правах и других нормативно-правовых актах прошу Вас, на основании обращения, провести проверку условий содержания в указанной тюрьме, восстановить нарушенные права гражданина России Александра Винника, принять меры для улучшения питания в учреждении, чтобы люди не голодали, оказать содействие для получения Винником положенного по закону диетического питания, а также реализовать его право на проведения необходимой диагностики состояния его здоровья с последующим назначением необходимой терапии, с целью оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в обращении.

Ранее Винника экстрадировали из Греции. По версии американского следствия, Винник, работая на криптовалютной бирже BTC-e, занимался отмыванием нескольких миллиардов долларов. Его задержали в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона.