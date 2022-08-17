Министры обороны США и Украины обсудили вопросы военной помощи Киеву

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин по телефону обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вопросы оказания в перспективе американской военной помощи Киеву, сообщила пресс-служба Пентагона в среду.

"Министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить неотложные и долгосрочные потребности Украины в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Резников информировал Остина о положении дел в районе боевых действий на Украине.

Стороны в ходе беседы затронули также вопрос о проведении следующего заседания Контактной группы, информирует пресс-служба американского министерства.