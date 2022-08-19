В МИД РФ заявили о риске превращения США в сторону конфликта на Украине

Москва ведет работу с Вашингтоном по украинской проблеме на уровне высоких эшелонов администрации Штатов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона "ведет работу" с США по ситуации на Украине на высоком уровне по линии посольств и в рамках телефонных контактов, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков; он также отметил "все более глубокое вовлечение США в происходящее на Украине", что ставит Штаты "на грань превращения в сторону конфликта".

"Я могу подтвердить, что уровни, на которых мы ведем эту работу, - это высокие эшелоны действующей администрации в Вашингтоне. Делается эта работа не только по линии посольства в Вашингтоне и посольств, соответственно, США в Москве и нашего там, но и в рамках телефонных контактов. Серьезность момента никто не недооценивает", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Рябков подчеркнул: "Мы доносим все аспекты этой ситуации, и наши оценки, и наши предупреждения, я надеюсь, по крайней мере, не списываются в архив, а становятся элементом анализа и правильно воспринимаются как сигнал о супертревожном, крайне остром моменте".

"Мы не хотим эскалации, мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности с той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения", - сказал он.

Рябков отметил, что российская сторона "многократно направляла официальные сигналы в Вашингтон, в том числе, в нотной форме, в том числе, в виде бесед, которые целенаправленно проводились".

По его словам, Москва предупреждала, что "все более явное, все более глубокое вовлечение США в происходящее на Украине, с точки зрения противодействия нашей специальной военной операции, по сути, ставит США на грань превращения в сторону конфликта".

"Они это оспаривают, но факты говорят сами за себя: сколько бы они не отнекивались, не отрицали, что они непричастны к каким-то решениям по применению вооружений, это все опровергается жизнью и опровергается, в том числе, заявлениями с украинской стороны, на которые мы тоже обращали внимание", - отметил замминистра.