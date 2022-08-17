Закачка в подземные хранилища газа в Европе упала до минимума из-за жары и засухи

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Закачка газа в подземные хранилища Европы упала до минимальных значений из-за жаркой и засушливой погоды.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель российской монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 млн куб. м на 17 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" выросли до $2368 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF). В Азии котировки поднялись вслед за европейскими. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $2208.

Прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 33 млн куб. м в сутки. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановлена часть объектов норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшились на 20 млн куб. м газа.

Выработка электроэнергии за счет ветра в регионе за вторник обеспечила 8,6% от энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю составил 9,7%.

Европейские терминалы СПГ в августе работают со средней производительностью 60%, тогда как показатель за июль был 69%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Главная причина - в остановке на профилактику почти на весь месяц крупного итальянского терминала Adriatic LNG. В результате импорт СПГ в Италию сократился более чем в два раза в сравнении с июлем. Также в августе сокращают импорт СПГ Бельгия, Греция, Португалия и Испания. Среднесуточные поставки газа с терминалов СПГ в августе снижаются на 12% месяц месяцу.

Впереди - новый вызов для диверсифицированного газоснабжения Европы. В Мексиканском заливе должен начаться сезон ураганов (его пик обычно приходится на период с середины августа до середины ноября), что может ограничить возможность экспорта американского СПГ. Обновленные прогнозы на сезон свидетельствуют о вероятности более высокой интенсивности ураганов, чем обычно.

Запасы газа

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 75,06%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (15 августа) составил лишь 0,34 процентного пункта. Это одно из минимальных значений за август, меньше было только 4 августа, когда температура воздуха в Европе поднималась выше 35 градусов Цельсия.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Массированный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища в США. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке страны. Текущий уровень запасов газа в ПХГ только на 5,88% превосходит минимальный показатель за последние пять лет. В течение нынешнего летнего сезона закачки этот разрыв только сокращается, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Текущий уровень запасов отстоит от среднего 5-летнего уровня на 12%. При этом ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии.