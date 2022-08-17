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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Эстония хочет к 10 октября расторгнуть заключенные с компаниями РФ договоры о госзакупках

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Власти Эстонии заявили о необходимости к 10 октября расторгнуть заключенные с компаниями из России договоры о государственных закупках.

"На этой неделе вступили в силу поправки к закону о государственных закупках, которые облегчают реализацию санкций, введенных Европейским союзом в отношении российских компаний. Предприниматели, связанные с Россией, не допускаются к участию в наших государственных закупках" - заявила в среду министр государственного управления Риина Солман (Riina Solman).

Она пояснила, что запрещается заключать договоры о госзакупках или исполнять уже заключенные с гражданами России, предприятиями, учреждениями или иными юридическими лицами из РФ договоры такого рода. Также вышеперечисленные структуры не могут быть поставщиками или подрядчиками. Запрещены и заключения договоров о поставках или их продлении в случае, если сам предприниматель не находится под санкциями или не связан с подсанкционным предприятием, но поставляет товар, в отношении которого действуют международные санкции.

"Мы понимаем, что отказ от уже заключенных договоров о поставках может поставить заказчика в сложное положение, для избежания этого оставлен переходный период. Если уже заключенный договор нарушает установленные 9 апреля санкции и действует до 10 октября, он может исполняться. Договоры, сроки которых истекают после 10 октября, необходимо прекратить самое позднее к этой дате", - сказала Солман.

8 апреля Европейский союз принял постановление 2022/576 об ограничительных мерах в связи с военной деятельностью России на Украине. Они затрагивают и договоры о государственных закупках. С 2015 по 2021 годы эстонские поставщики заключили с предприятиями России 44 договора о поставках.

Эстония
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