Эстония расторгнет соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило прекратить действие соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией.
В настоящее время действует бессрочное соглашение между правительствами Эстонии и России о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах. Прекратить его действие можно письменным уведомлением одной из сторон, сообщила пресс-служба эстонского правительства.
После уведомления соглашение будет действовать еще шесть месяцев.