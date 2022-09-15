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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Эстония расторгнет соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило прекратить действие соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией.

В настоящее время действует бессрочное соглашение между правительствами Эстонии и России о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах. Прекратить его действие можно письменным уведомлением одной из сторон, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

После уведомления соглашение будет действовать еще шесть месяцев.

Эстония
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