Эстония расторгнет соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило прекратить действие соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией.

В настоящее время действует бессрочное соглашение между правительствами Эстонии и России о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах. Прекратить его действие можно письменным уведомлением одной из сторон, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

После уведомления соглашение будет действовать еще шесть месяцев.