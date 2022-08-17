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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Зарубежные партнеры России начали получать экспортные версии ракет "Калибр"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - РФ продает за рубеж экспортные версии ракет "Калибр", сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Высокоточные современные ракетные системы "Калибр" неоднократно подтвердили свои характеристики в реальных условиях, и наши иностранные партнеры высоко оценили их возможности", - сообщил Михеев на форуме "Армия-2022".

ЭкономикаНа форуме "Армия-2022" подписаны госконтракты на сумму более 500 млрд руб.Читать подробнее

"Рособоронэкспорт" уже несколько лет успешно продвигает и поставляет экспортные аналоги этих ракетных систем Club-S и Club-N. Они пользуются большим спросом среди зарубежных эксплуатантов российских подводных лодок и надводных кораблей. Кроме того, существует возможность установки этих комплексов на корабли иностранного производства", - сказал глава компании.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Рособоронэкспорт
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