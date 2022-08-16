Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

На форуме "Армия-2022" подписаны госконтракты на сумму более 500 млрд руб.

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Государственные контракты на сумму более 500 миллиардов рублей подписаны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса или вручены им в ходе форума "Армия-2022", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания.

"Сегодня подписаны семь и вручены 29 государственных контрактов с 26 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей. Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", - сказал Криворучко.

Он уточнил, что в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ пополнятся более 3700 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники.

Армия-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Индекс МосБиржи превысил 2200п впервые с начала августа

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Аналог приложения "Сбербанк онлайн" появился в AppStore

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });