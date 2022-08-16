На форуме "Армия-2022" подписаны госконтракты на сумму более 500 млрд руб.

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Государственные контракты на сумму более 500 миллиардов рублей подписаны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса или вручены им в ходе форума "Армия-2022", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания.

"Сегодня подписаны семь и вручены 29 государственных контрактов с 26 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей. Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", - сказал Криворучко.

Он уточнил, что в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ пополнятся более 3700 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники.