Аэропорт и ж/д станцию в Гюмри эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - МЧС Армении получил сообщения о заложенных взрывных устройствах в аэропорту и на железнодорожной станции во втором по величине городе республики Гюмри.

"Получены сообщения о взрывных устройствах в аэропорту "Ширак" и железнодорожной станции Гюмри", - сообщает в среду пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что организована эвакуация пассажиров, на месте работают группы кинологов и саперов.

В минувший вторник ложные сообщения были получены о взрывных устройствах в ереванском метрополитене и аэропорту "Звартноц".