В Гюмри восстановили работу аэропорта и ж/д станции после сообщения о "минировании"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт "Ширак" и железнодорожная станция во втором по величине городе Армении Гюмри возобновили работу после полученного в среду сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

"Сообщения оказались ложными, в результате проверок ничего опасного обнаружено не было. Работа аэропорта и железнодорожной станции возобновлена", - сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Ранее в ведомстве сообщили, что получены сообщения о взрывных устройствах в аэропорту "Ширак" и железнодорожной станции Гюмри, организована эвакуация пассажиров, на месте работают группы кинологов и саперов.

Во вторник были получены ложные сообщения о взрывных устройствах в ереванском метрополитене и аэропорту "Звартноц".