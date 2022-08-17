Патрушев 18-19 августа посетит Узбекистан, где встретится с секретарями совбезов стран ШОС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев направляется в Узбекистан, где в пятницу примет участие во встрече с секретарями советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"18-19 августа секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетит Узбекистан. 19 августа в Ташкенте Патрушев примет участие в 17-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС", - сказал Аношин.

По его словам, в ходе встречи состоится обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

"Кроме того, планируется обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества в сферах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности", - сказал пресс-секретарь.