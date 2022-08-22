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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Патрушев обсудит с коллегами из АСЕАН вопросы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в режиме видеосвязи примет участие в консультациях с представителями АСЕАН, курирующими вопросы безопасности, сообщил Совбез РФ в воскресенье.

"Состоится обмен мнениями по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и имеющимся вызовам", - говорится в сообщении пресс-службы СБ РФ.

В начале августа глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Пномпене.

Николай Патрушев
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