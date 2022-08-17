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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Мали обвинила Францию в "актах агрессии" и потребовала срочного созыва СБ ООН

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мали обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания, чтобы положить конец тому, что она расценивает как "акты агрессии" Франции в виде нарушений ее суверенитета и поддержки, оказываемой, по утверждению Бамако, "джихадистским и шпионским группам", сообщает Le Figaro.

Малийское министерство иностранных дел распространило в среду через СМИ письмо главы МИД Абдулая Диопа в СБ ООН с обвинениями в адрес Франции в "повторяющихся и частых нарушениях" национального воздушного пространства французскими ВВС, самолеты которых якобы совершают действия, "считающиеся шпионажем", и предпринимают попытки "запугивания".

"Малийское правительство располагает рядом доказательств, что эти вопиющие нарушения воздушного пространства Мали использовались Францией для сбора разведданных в интересах террористических групп, действующих в Сахеле, и для сброса им оружия и боеприпасов", - цитирует Le Figaro письмо Диопа.

Министр заявляет, что Мали "оставляет за собой право на самооборону" в соответствии с Уставом ООН, если действия Франции продолжатся.

Письмо датировано 15 августа. В этот день после девяти лет присутствия в Мали последние французские военные, принимавшие участие в антитеррористической операции "Бархан", покинули страну.

Власти Франции не отреагировали на эти обвинения.

В Мали произошли два военных переворота подряд - в августе 2020 года и в мае 2021 года. Переходное правительство затем обещало, что государство вернется к гражданскому управлению в марте 2024 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов. Одновременно с этим имели место террористические акции радикальных исламистов.

На этом фоне резко ухудшились отношения между пришедшим к власти режимом Бамако и Парижем, что привело к требованию малийских властей, чтобы французские военнослужащие покинули страну.

В конце января нынешнего года власти Мали потребовали отзыва из Бамако французского посла. Они обосновали это решение "враждебными" заявлениями французских официальных лиц в их адрес.

В начале мая Франция была проинформирована об одностороннем решении переходного правительства Мали денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны, связывавший стороны.

Мали
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