Макрон объявил об окончании французской военной операции "Бархан" в Сахеле

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сделал официальное объявление о прекращении французской антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля в Африке.

"Поддержка наших (африканских) партнеров будет продолжена, но на основе определенных вместе с ними новых принципов", - сказал Макрон, представляя в среду на военно-морской базе в Тулоне стратегические цели страны в области безопасности и обороны.

Его выступление транслировали национальные СМИ.

По словам французского президента, разработка новой стратегии Парижа для Африки "будет завершена через полгода".

"В ближайшие дни мы начнем фазу обсуждений с нашими африканскими партнерами, нашими союзниками и региональными организациями, чтобы вместе разработать статус, формат и задачи нынешних французских военных баз в Сахеле и в Западной Африке", - заявил Макрон.

Регион Сахель в Африке – это обширная природная зона шириной 400 км южнее Сахары от Атлантики до Эфиопии. Зона Сахеля тянется через всю Африку – на 3900 км от Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке. Располагается на территории 10 стран, от Сенегала до Эритреи. Зона Сахеля стала угрозой для стран Западной Африки из-за исламистской террористической угрозы.

Французский генштаб сообщил 15 августа, что после девяти лет присутствия в Мали последние военнослужащие, принимавшие участие в операции "Бархан", покинули страну.

В Мали произошли два военных переворота подряд – в августе 2020 года и в мае 2021 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов. Одновременно с этим имели место террористические акции радикальных исламистов.

На этом фоне резко ухудшились отношения между пришедшим к власти режимом Бамако и Парижем, что привело к требованию малийских властей, чтобы французские военнослужащие покинули страну.

В конце января нынешнего года власти Мали потребовали отзыва из Бамако французского посла. Они обосновали это решение "враждебными" заявлениями французских официальных лиц в их адрес.

В начале мая Франция была проинформирована об одностороннем решении переходного правительства Мали денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны, связывавший стороны.

"Франция расценивает это решение как необоснованное и официально оспаривает любые нарушения двусторонних правовых рамок, которые могут затронуть силы "Бархан", - заявил тогда официальный представитель французского МИД.

"Бархан" – операция французских вооруженных сил в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде (странах группы G5 Сахель) против исламистских террористических группировок. Операция "Бархан" была продолжением операции "Сервал", проводившейся французскими военными в Мали с 2013 года. С июля 2014 года эта операция получила название "Бархан" и распространилась, помимо Мали, на Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад.