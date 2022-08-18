Минобороны РФ заявило о готовящемся Киевом 19 августа ударе по Запорожской АЭС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявляет о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем с целью обвинить Россию в техногенной катастрофе.

Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные силы", - сказал Конашенков.

По его словам, командование оперативно-тактической группы "Днепр" к 19 августа разворачивает в Запорожье посты радиационного наблюдения, а также проводит тренировки для находящихся там военных по действиям в условиях радиационного заражения.

Также, по данным Минобороны РФ, подразделения 704-го полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Украины должны к пятнице завершить сосредоточение в районе Запорожья "и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий".

Он подчеркнул, что на Запорожской АЭС у российской армии нет тяжелых вооружений, там находятся только подразделения охраны.