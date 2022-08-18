В Минобороны РФ заявили, что Украина при участии США планирует вызвать аварию на ЗАЭС

Отмечается, что из-за обстрелов Запорожской АЭС есть риски разрушения реакторных установок и выброса радиоактивных веществ в атмосферу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что Киев при участии Вашингтона планирует вызвать на Запорожской атомной электростанции аварию, обвинив в ней Россию.

"По мнению министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и, тем самым, сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - сказал в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести артиллерийские удары по Запорожской АЭС из городских кварталов Никополя.

По имеющейся информации, сказал Кириллов, "в рамках поездки на Украину с 17 по 19 августа 2022 года генеральный секретарь ООН Гутерриш планирует посетить город Одессу".

"К этой дате ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы. Всё это, по их замыслу, должно явиться следствием военных действий Вооруженных сил России на территории атомной станции, некомпетентностью российских специалистов, участвующих в эксплуатации данного ядерного объекта.", - сказал Кириллов.

С целью инсценировки ВСУ планируют к визиту Гутерриша в дислоцированных в Запорожской области Украины соединениях, воинских частях и подразделениях, входящих в состав объединенной группировки войск "Днепр", "полностью развернуть посты радиационного наблюдения, обеспечить 100% военнослужащих средствами РХБ защиты, провести тренировки по химической и радиационной защите и другие мероприятия по обеспечению безопасности", отметил Кириллов.

В частности, сообщил он, "подразделениям 44-й отдельной артиллерийской бригады к 19 августа приказано быть готовым к действиям в условиях радиационного заражения местности". "Туда же, в район Запорожской АЭС, перебрасываются подразделения 704-го отдельного полка РХБ защиты ВСУ", - сообщил Кириллов.

Все эти действия, по его словам, будут "сопровождаться оповещениями населения о повышении радиационного фона и другими "спецэффектами". "Инсценировка проводится в интересах оказания влияния на генсекретаря ООН и международное сообщество для прикрытия выгодных для Киева решений", - заявил Кириллов.

"Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме", - добавил он.

В качестве вывода из вышеизложенного он заявил, "что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" пятого и шестого энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС".

12 обстрелов за месяц

"С 18 июля станция подвергается систематическому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов. По состоянию на 18 августа осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и пять дронов-камикадзе. Минобороны России провело расследование и установило, что удары наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь", - сказал Кириллов.

"В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара", - сообщил он.

Существующие риски

Кириллов подчеркнул, что существует угроза перегрева активной зоны на ЗАЭС. "Так, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов, в случае нештатной ситуации, произойдет перегрев активной зоны и как следствие - разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разнос их на сотни километров", - сказал он на брифинге.

Он заявил, что такие риски есть из-за обстрелов со стороны ВСУ.

"Такая чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций", - сказал военный