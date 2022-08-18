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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую ставку до 13%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую процентную ставку до 13% с 14%, несмотря на продолжающееся ускорение инфляции.

Ставка по семидневным операциям РЕПО была понижена на 100 базисных пунктов, до 13%.

Большинство аналитиков ожидали, что регулятор оставит ставку без изменений, пишет MarketWatch.

Ставка была понижена впервые с прошлого года: турецкий ЦБ держал ее неизменной с декабря 2021 года после цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Инфляция в Турции в июле ускорилась до 79,6% в годовом выражении с июньских 78,62%, однако темпы ускорения были сравнительно небольшими, что позволяет предположить, что она может быть близка к пику, пишет Capital Economics.

Резкое падение турецкой лиры, рост цен на природный газ и электроэнергию, а также скачок цен на сырьевые товары из-за конфликта на Украине подстегнули подъем инфляции в Турции до максимума более чем за два десятилетия, отмечает MarketWatch.

Турецкий ЦБ также связал рост ставки с "влиянием формирования ценообразования, которое не поддерживается экономическими фундаментальными факторами", а также ростом цен на энергоносители, продукты питания и сельскохозяйственные сырьевые товары и геополитическими факторами.

Как сообщалось, несмотря на ускорение темпов роста потребительских цен, турецкий ЦБ не рассматривает вариант повышения ставок, поскольку власти страны следуют "новой экономической модели", предполагающей низкие процентные ставки и слабую лиру.

Турция
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