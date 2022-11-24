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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Турецкий ЦБ снизил ставку до 9% и планирует на этом остановиться

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Центробанк Турции ожидаемо понизил ключевую процентную ставку, несмотря на рекордную за четверть века инфляцию и падение курса лиры, и сигнализировал об окончании цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Ставка по семидневным операциям РЕПО была снижена на 1,5 процентного пункта, до 9% с 10,5%. Размер снижения совпал с ожиданиями рынка.

С сентября 2021 года турецкий ЦБ понизил ставку на 11,5 процентного пункта, отмечает Trading Economics.

Рост потребительских цен в Турции в октябре ускорился до 85,5% с 83,5% в сентябре. Курс лиры рухнул на 55% с начала снижений ставки. В четверг лира слабо меняется в цене и торгуется у 18,63 лиры за $1.

Турция Центробанк Турции
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