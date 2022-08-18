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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Эстония поставит Украине минометы и противотанковые средства

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг решило поставить Украине дополнительную военную помощь, в том числе минометы и противотанковые средства.

Кроме того, совместно в Германией на Украину будет поставлен полевой госпиталь, а в Великобританию предполагается направить специалистов для обучения украинских военнослужащих.

Ранее, как сообщает агентство BNS, Эстония передала Украине военную технику почти на 250 млн евро, в том числе противотанковые реактивные комплексы "Джавелин", гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, пистолеты, боеприпасы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д.

Эстония Украина
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