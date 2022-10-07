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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Эстония передаст Украине боеприпасы, зимнее обмундирование и бронежилеты

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Эстонии подготовило пакет военной помощи Украине, включающий артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование и бронежилеты.

"Помогая Украине, мы исходим из того, что и наша собственная обороноспособность должна быть постоянно обеспечена. В первую очередь мы планируем вместо отправляемой на Украину техники в ближайшее время получить новую", - заявил министр обороны Ханно Певкур.

На смену отправляемой на Украину противотанковой технике в декабре в Эсторию начнут поступать новые системы противотанкового оружия. Средства индивидуальной защиты также будут отправлены на Украину, а в Эстонии они в течение ближайших 3-5 месяцев будут заменены на более новые и современные.

Готовится также программа подготовки эстонскими инструкторами резервистов, обучение военных медиков.

Ранее Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 255 миллионов евро. Были поставлены противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и пакеты с сухим пайком.

Совместно с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 10 миллионов евро.

Хроника 24 февраля – 07 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Эстония Украина Минобороны Ханно Певкур
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