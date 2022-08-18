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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

С 1 августа 24 судна вывезли из украинских портов более 597 тыс. тонн продовольствия

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Еще три судна покинули украинские порты с грузом зерна, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 г. из украинских портов вышло 24 судна, вывезено 597 068 тонн продовольствия, в том числе: 459 481 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 13 250 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма", - сказал Мизинцев.

Накануне Мизинцев сообщал, что с 1 августа из украинских портов вышло 21 судно с зерном.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

Михаил Мизинцев Украина
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