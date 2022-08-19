Выплаты из-за засухи в Бразилии привели Brasil Re к убыткам в $129,1 млн

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бразильская перестраховочная компания IRB Brasil Re сообщила о страховом убытке в объеме 661,0 млн реалов ($129,1 млн) за второй квартал 2022 года, поскольку потери от засухи ударили по ее сельскохозяйственному бизнесу. Об этом сообщается на сайте reinsurancene.ws со ссылкой на данные компании.

Андеррайтинговый убыток бразильского перестраховщика за полугодие достиг $146 млн, комбинированный коэффициент убыточности – 137,8%. В общей сложности по аграрным убыткам зимнего сезона 2021 года и летнего сезона 2021/2022 года Brasil Re уже выплатила и зарезервировала под выплаты около $289 млн.

Brasil Re пояснила, что первая половина этого года была очень сложной для страхового и перестраховочного рынка. "Под влиянием климатических явлений было прервано производство продукции значимых сельхозкультур, что привело к огромным заявленным убыткам аграриев и, соответственно, убыткам страховщиков и перестраховщиков", - отмечает компания.

Комментируя данные Brasil Re, президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов обратил внимание на то, что "главному бразильскому перестраховщику впервые за 15 лет его работы на открытом рынке не хватило предусмотренной ретроцессионной защиты, о чем компания заявила официально". По его словам, этот пример показывает, "насколько важное значение перестраховочная защита имеет для организации агрострахования, что также верно и для российского рынка. Именно поэтому НСА поддерживает усилия Банка России по поиску оптимальных решений для формирования дополнительных емкостей по перестрахованию агрорисков".