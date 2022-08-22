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В Китае продлено нормирование подачи электричества на предприятия из-за засухи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти провинции Сычуань продлили до 25 августа нормирование подачи электроэнергии на некоторые предприятия из-за сильной засухи, сообщает AP.

На прошлой неделе в этой провинции фабрики, производящие процессоры и чипы, солнечные панели, комплектующие для автомобилей и другие товары, были вынуждены закрыться или сократить производство, чтобы сэкономить электроэнергию для жилого сектора.

19 августа правительство Китая выпустило первое в 2022 году общенациональное предупреждение об угрозе засухи на фоне крупных природных пожаров, засухе и жаре.

По данным AP, власти Китая с помощью искусственного дождя намерены защитить от засухи урожай зерна, который составляет 75% от годового урожая.

Высокие температуры держатся на юге Китая с июля.

Засуха в Китае

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Озеро Поянху в провинции Цзянси высохло до четверти от своего нормального размера для этого времени года19 августа власти КНР опубликовали первое в 2022 году предупреждение на национальном уровне об угрозе засухи на фоне масштабных лесных пожаров и появления угрозы урожаюДо рекордной отметки снизился уровень воды в реке ЯнцзыВ Ухане - ключевой точке слежения за Янцзы - специалисты зафиксировали уровень реки на отметке в 17,54 м, то есть на шесть метров ниже, чем средние показатели за предыдущие годыТакже высохли около 66 рек в 34 округах муниципалитета ЧунцинВласти провинций Сыучань и Хубэй сообщали, что жара погубила тысячи гектаров сельскохозяйственных культур и нанесла ущерб урожаю на миллионах гектарВысокие температуры держатся на юге Китая с июляВласти КНР на фоне аномальной жары собираются сохранить урожай, вызвав искусственным образом дожди
Озеро Поянху в провинции Цзянси высохло до четверти от своего нормального размера для этого времени года
Китай Сычуань
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