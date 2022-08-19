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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Боевики напали на гостиницу в столице Сомали

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сотрудникам спецслужб столицы Сомали Могадишо удалось вывести большое количество людей из гостиницы Hayat, на которую совершили нападение боевики, сообщает в твиттере местное радио.

"Сотрудники спецподразделения полиции спасли много людей из гостиницы Hayat в Могадишо, в то время как сотрудники спецслужб улаживали ситуацию с происшествием, имеющим отношение к терроризму", - говорится в сообщении.

Согласно данным, поступающим с места происшествия, нападение, предположительно, совершили боевики сомалийской группировки "аш-Шабаб". О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Официальных комментариев о нападении пока не поступало. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Сомали Могадишо
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