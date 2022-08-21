В Могадишо 106 человек освободили из захваченного террористами отеля

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Силы безопасности Сомали освободили из захваченного боевиками отеля Hayat в столице страны Могадишо 106 человек, включая женщин и детей, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Арабийя".

Число погибших в результате нападения, по последним данным, достигло 21, утверждает телеканал со ссылкой на министерство здравоохранения.

Боевики близкой к "Аль-Каиде" (запрещенная в РФ террористическая организация) группировки "Аш-Шабаб" в пятницу вечером ворвались в отель после подрыва у входа в здание двух начиненных взрывчаткой автомашин.

По сообщениям местных журналистов, в операции по освобождению отеля были задействованы ударные беспилотники.

Отмечается, что во время захвата в этом отеле находились известные в стране политики и члены парламента.