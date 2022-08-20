МИД Португалии выступил против запрета россиянам на въезд в ЕС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Португальское правительство заявило об отрицательном отношении к идее запрета на выдачу виз россиянам в Евросоюз. Об этом представитель Министерства иностранных дел Португалии сообщил газете Eco.

"Главной целью санкционного режима должна быть "российская военная машина", но не российский народ", - сказал он.

Ранее Эстония, Финляндия, Латвия и Литва подняли тему запрета виз для россиян в страны Евросоюза. Против этой инициативы уже выступили Кипр и Греция.