Кипр и Греция выступили против запрета выдачи виз россиянам

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Кипр и Греция выразили несогласие с планами введения запрета на выдачу виз для российских туристов, поддержав таким образом Германию, сообщает в пятницу Politico.

"Это будет неверное решение", - приводит Politico слова представителя Кипра в ЕС Корнелиуса Корнелиу.

"Мы верим в контакты между людьми разных стран, даже турки получают кипрские визы, поэтому мы не считаем, что такая мера должна примениться по отношению к гражданам России", - добавил он.

Граждане России составляют 25% от общего числа туристов, приезжающих на Кипр.

Власти Греции также не согласны с планами введения запрета на выдачу виз россиянам.

Ранее Эстония, Финляндия, Латвия и Литва подняли тему запрета виз для россиян в страны Евросоюза.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять".

Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Праге.