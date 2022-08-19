Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Кипр и Греция выступили против запрета выдачи виз россиянам

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Кипр и Греция выразили несогласие с планами введения запрета на выдачу виз для российских туристов, поддержав таким образом Германию, сообщает в пятницу Politico.

"Это будет неверное решение", - приводит Politico слова представителя Кипра в ЕС Корнелиуса Корнелиу.

"Мы верим в контакты между людьми разных стран, даже турки получают кипрские визы, поэтому мы не считаем, что такая мера должна примениться по отношению к гражданам России", - добавил он.

Граждане России составляют 25% от общего числа туристов, приезжающих на Кипр.

Власти Греции также не согласны с планами введения запрета на выдачу виз россиянам.

Ранее Эстония, Финляндия, Латвия и Литва подняли тему запрета виз для россиян в страны Евросоюза.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять".

Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Праге.

Кипр Греция Германия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

Оператор ГТС Румынии готов поставлять газ в Молдавию

Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране

Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране

Экс-мэр Краснодара Алексеенко возглавил совет министров Харьковской области

Постпред РФ в Вене заявил, что эксперты МАГАТЭ могут посетить Запорожскую АЭС в сентябре

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 594 млн

РЖД помогли доставить в Абхазию 2000 т нефтепродуктов на фоне дефицита топлива

РЖД помогли доставить в Абхазию 2000 т нефтепродуктов на фоне дефицита топлива

Что случилось этой ночью: пятница, 19 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });