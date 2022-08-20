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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

В Мелитополе сообщили о двух ударах со стороны украинских военных

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Город Мелитополь на подконтрольной РФ части Запорожской области подвергся обстрелу в ночь на субботу со стороны ВСУ, сообщила глава администрации города Галина Данильченко в своем телеграм-канале.

"Ночью киевский режим нанес два удара по нашему прекрасному Мелитополю, по жилым районам города. Российские системы ПВО сбили ракеты, но в результате обстрела были частично разрушены и повреждены дома жителей на улицах Советская и Герцена", - говорится в сообщении.

Данильченко уточнила, что в результате обстрела жилых районов Мелитополя один житель получил легкие травмы - его осмотрели медики, госпитализировать не стали. Глава администрации пообещала оказать всю возможную помощь мелитопольцам, пострадавшим в результате атаки.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области. Он стал временной столицей региона.

Мелитополь
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