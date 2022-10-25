Власти Мелитополя сообщили о мощном взрыве в городе
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв, сообщили в администрации города.
"В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена", - говорится в телеграм-канале администрации.
По предварительной информации экстренных служб, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Взрыв произошел рядом со зданием бизнес-центра, в котором находится редакция местной телекомпании и радиостанции.
"Предварительная версия - теракт. Автомобиль взорвался рядом со зданием, в котором находится телекомпания "ЗаTV". В здании выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах. По предварительным данным, тяжелых пострадавших в результате взрыва нет", - сообщил журналистам представитель экстренных служб.
В настоящее время возгорание на месте происшествия ликвидировано, к работе приступили следователи.