Власти Мелитополя сообщили о мощном взрыве в городе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв, сообщили в администрации города.

"В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена", - говорится в телеграм-канале администрации.

По предварительной информации экстренных служб, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Взрыв произошел рядом со зданием бизнес-центра, в котором находится редакция местной телекомпании и радиостанции.

"Предварительная версия - теракт. Автомобиль взорвался рядом со зданием, в котором находится телекомпания "ЗаTV". В здании выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах. По предварительным данным, тяжелых пострадавших в результате взрыва нет", - сообщил журналистам представитель экстренных служб.

В настоящее время возгорание на месте происшествия ликвидировано, к работе приступили следователи.