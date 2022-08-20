Временная запорожская администрация сообщила об экспорте до 7 тыс. т зерна в день

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - До 7 тысяч тонн зерна ежедневно вывозится на продажу с подконтрольной РФ территории Запорожской области, сообщил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Вывоз налажен, осуществляется посредством железной дороги. Ориентировочно, до 5 тысяч тонн мы грузим в сутки только железной дорогой. Ориентировочно автотранспортом вывозится 1,5-2 тысячи тонн в сутки", - сказал Балицкий в видеокомментарии, который опубликован в его телеграм-канале.

По его словам, вывоз зерновых через порт Бердянска пока в полной мере не налажен.

"Порт еще не в полном объеме заработал - работает уже на угле, работает на металлоломе, работает на руде. Но с зерном вопрос пока еще до сих пор не решился, хотя корабли стоят. Вот-вот решится вопрос, и мы начнем также сухогрузами грузить на Турцию. Фермеры смогут продать свое зерно в Турцию, Саудовскую Аравию, на Ближний Восток, Египет - на стандартные классические рынки", - добавил глава региона.

Балицкий сообщил, что на подконтрольной России территории Запорожской области уже убрано порядка 1,5 млн тонн зерновых, включая яровые. У властей региона "есть желание" убрать осенью еще 1 млн тонн зерна.

Как сообщалось, Херсонская и Запорожская область возобновили экспорт зерна старого урожая в начале лета. В основном фермеры вывозят его фурами и грузовыми поездами через Крым.

Уборка нового урожая зерновых стартовала в начале июля. При этом, как утверждают местные власти, ВСУ предпринимают попытки поджога полей пшеницы на линии соприкосновения.