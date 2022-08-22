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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Еще два судна с зерном вышли из портов Украины

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник вышли еще два сухогруза с зерном, сообщает телеканал TRT World со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

В ведомстве не уточнили, что именно и куда везут суда. Там добавили, что отгрузка зерна продолжается в плановом порядке.

По данным ООН, в рамках стамбульской сделки из портов Украины по морским коридорам вышли уже 27 сухогрузов с более чем 656 тысячами тонн сельскохозяйственных товаров, в частности, с кукурузой, подсолнечным маслом, соей, пшеницей. Еще 26 судов прибыли в порты Украины для погрузки.

Соглашения о создании коридоров безопасности и проверки судов с грузом украинской сельхозпродукции были подписаны в Стамбуле 22 июля представителями Украины, России, Турции и ООН.

ООН Украина Стамбул Турция Минобороны
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