Первые российские паспорта выдали в Харьковской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Десять жителей Купянска на подконтрольной РФ части территории Харьковской области Украины получили в субботу первые паспорта граждан РФ, сообщили журналистам в пресс-службе временной администрации региона.

Документы были поданы в начале августа. В сообщении отмечается, что "каждый из жителей принял присягу".

Глава администрации Виталий Ганчев заявил, что прорабатывается расширение приема документов на получение российского гражданства.

Как сообщалось, принятие в гражданство жителей Украины происходит по упрощенной схеме по указу президента РФ Владимира Путина. От уплаты пошлины их освободили. Выдача паспортов в Херсонской и Запорожской областях началась 11 июня.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, а Запорожская и Харьковская - частично.