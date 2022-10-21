Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

МВД разъяснило порядок предоставления гражданства РФ жителям новых территорий

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В МВД России опровергли сообщения о том, что жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы вынуждают отказываться от украинского гражданства при получении российского, и разъяснили порядок предоставления гражданства этим людям.

"МВД России обращает внимание, что не соответствуют действительности распространяемые в информационном пространстве сведения о принуждении жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к отказу от гражданства Украины, получению паспорта гражданина РФ, требовании обязательного подписания каких-либо документов о поступлении на военную службу, изъятии или уничтожении старых документов, удостоверяющих личность, в процессе подачи заявления и перед вручением паспорта гражданина РФ", - сообщили в ведомстве.

Все жители новых регионов могут подать заявление о выдаче паспорта гражданина России в любой территориальный орган МВД на территории России в зависимости от того, где они находятся.

"При желании гражданина зафиксировать факт отказа от имеющегося гражданства Украины сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации обязаны принять у него соответствующее письменное заявление, - добавили в министерстве. - Выданная справка будет являться подтверждением отсутствия гражданства Украины, которое может понадобиться для поступления на госслужбу РФ, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством".

Если жители новых регионов ранее подавали заявления о приобретении российского гражданства, ожидать решения по ним или писать отдельные заявления о выдаче паспорта не требуется.

За паспортом можно сразу обращаться в подразделение, в которое было подано такое заявление, либо в любое подразделение по месту своего нахождения.

"Кроме того, МВД РФ продолжает прием отдельных категорий лиц в российское гражданство по гуманитарным основаниям. С момента издания в 2019 году соответствующих указов президента России (№№: 183, 187) до настоящего времени по указанным основаниям гражданство России приобрели свыше одного миллиона человек", - добавили в ведомстве.

Хроника 24 февраля – 21 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
МВД Украина ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Русал" опроверг контроль Дерипаски над компанией

"Русал" опроверг контроль Дерипаски над компанией
Военная операция на Украине

В Шебекине загорелось промпредприятие после попадания снаряда

"Фортум" законсервирует четыре ВЭС в связи с уходом Vestas из России

Минкультуры объяснило исчезновение с афиш имен уехавших из России

Минкультуры объяснило исчезновение с афиш имен уехавших из России

Упавший на рельсы метро "Краснопресненская" пассажир погиб

ВТБ повременит с принятием новой стратегии из-за неопределенности на рынке

Пассажир упал на рельсы станции метро "Краснопресненская" в Москве

Bloomberg сообщил об отказе ряда клиентов Glencore от российского никеля

Bloomberg сообщил об отказе ряда клиентов Glencore от российского никеля

Министры обороны РФ и США обсудили по телефону ситуацию на Украине

Путин создал при кабмине координационный совет по обеспечению потребностей армии

Путин создал при кабмине координационный совет по обеспечению потребностей армии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });