МВД разъяснило порядок предоставления гражданства РФ жителям новых территорий

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В МВД России опровергли сообщения о том, что жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы вынуждают отказываться от украинского гражданства при получении российского, и разъяснили порядок предоставления гражданства этим людям.

"МВД России обращает внимание, что не соответствуют действительности распространяемые в информационном пространстве сведения о принуждении жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к отказу от гражданства Украины, получению паспорта гражданина РФ, требовании обязательного подписания каких-либо документов о поступлении на военную службу, изъятии или уничтожении старых документов, удостоверяющих личность, в процессе подачи заявления и перед вручением паспорта гражданина РФ", - сообщили в ведомстве.

Все жители новых регионов могут подать заявление о выдаче паспорта гражданина России в любой территориальный орган МВД на территории России в зависимости от того, где они находятся.

"При желании гражданина зафиксировать факт отказа от имеющегося гражданства Украины сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации обязаны принять у него соответствующее письменное заявление, - добавили в министерстве. - Выданная справка будет являться подтверждением отсутствия гражданства Украины, которое может понадобиться для поступления на госслужбу РФ, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством".

Если жители новых регионов ранее подавали заявления о приобретении российского гражданства, ожидать решения по ним или писать отдельные заявления о выдаче паспорта не требуется.

За паспортом можно сразу обращаться в подразделение, в которое было подано такое заявление, либо в любое подразделение по месту своего нахождения.

"Кроме того, МВД РФ продолжает прием отдельных категорий лиц в российское гражданство по гуманитарным основаниям. С момента издания в 2019 году соответствующих указов президента России (№№: 183, 187) до настоящего времени по указанным основаниям гражданство России приобрели свыше одного миллиона человек", - добавили в ведомстве.