Гутерриш в Стамбуле принял участие в инспекции судна, направляющегося на Украину

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш принял участие в инспекции направляющегося на Украину судна в стамбульском порту, сообщает в субботу агентство Anadolu.

Инспекторы вместе с Гутерришем направились на катере к судну SSI INVINCIBLE II, которое следует в Черноморск за грузом зерна. При этом генсек не участвовал непосредственно в самой проверке на борту. Далее генсек ООН посетил в Стамбуле Совместный координационный центр, который занимается вопросами вывоза по морю зерна с территории Украины.

По сообщению Anadolu, Гутерриш напомнил, что стамбульские договоренности касаются не только украинской, но и российской продукции. "Другая часть зернового соглашения заключается в том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ неподсанкционных российских продуктов и удобрений на мировые рынки", - приводит агентство его слова.