Суд в США рассмотрит иск о правах на произведение в виде приклеенного к стене банана

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Суд в США будет рассматривать иск художника Джо Морфорда, обвинившего коллегу Маурицио Каттелана в плагиате в связи с его резонансной работой "Комедиант" в виде банана, приклеенного к стене скотчем.

Морфорд утверждает, что Каттелан скопировал его работу "Банан и апельсин", созданную в 2000 году. Как сообщает The Guardian, у обоих художников концепция предполагала закрепление банана под углом, но Морфорд в свое время аналогичным образом приклеил к стене еще и апельсин.

Каттелан утверждает, что у Морфорда не может быть авторских прав на прикрепление настоящего банана к стене клейкой лентой, так как в его работе использовался искусственный плод.

Окружной судья Флориды Роберт Скола-младший счел, что в обеих работах бананы были закреплены серебристой лентой под схожим углом, поэтому он дал иску ход.

Как ранее сообщал канал CNN, Морфорд хочет отсудить около $390 тыс. - столько Каттелан получил с продажи трех копий своего произведения.

Арт-объект "Комедиант" был представлен в 2019 году на выставке Art Basel в Майами, копии с инструкциями по монтажу инсталляции продавались по $120 тыс. В декабре того же года сообщалось, что ныне покойный художник-акционист Дэвид Датуна оторвал банан от стены и съел его, поскольку, по его собственным словам, был голоден.