Минобороны РФ заявило о вывозе из Украины 625 тыс. тонн продовольствия 25 судами в августе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за август в рамках международных договоренностей 25 сухогрузов вывезли их украинских портов свыше 625 тыс. продовольствия.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа из украинских портов вышли 25 сухогрузов, в том числе 18 заблокированных", - сказал в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, этими судами вывезено 625 050 тонн продовольствия, в том числе 487 463 тонны кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 тыс. тонн сои, 13 250 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

"В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 52 иностранных судна из 14 государств. Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что Вооруженными силами РФ созданы условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, а также в Азовском море для выхода из порта Мариуполь.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном контроле над Мариуполем. 25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.