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Грузовой корабль Cargo Dragon приводнился у восточного побережья США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon, в пятницу покинувший Международную космическую станцию (МКС), приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида, сообщило в субботу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Непилотируемый грузовой космический корабль компании SpaceX Dragon приводнился в субботу, 20 августа, в 14:53 по времени восточного побережья США (21:53 по московскому времени - ИФ) к северу от мыса Канаверал у побережья штата Флорида", - говорится в сообщении на сайте управления.

"Грузовик" вернул на Землю около 1,8 тонны полезной нагрузки, в том числе проведенные на орбите эксперименты для последующего анализа учеными.

Космический корабль Cargo Dragon прибыл на МКС 16 июля, пристыковавшись в автоматическом режиме к переднему порту модуля МКС Harmony, и провел на станции немногим больше месяца.

По данным управления, в рамках 25-й миссии SpaceX по транспортировке грузов на МКС корабль доставил на станцию 2,6 тонны припасов, топлива и научных экспериментов для действующего экипажа.

С октября 2012 года по июль 2022 года компания SpaceX осуществила 25 запусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

США NASA SpaceX Cargo Dragon
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