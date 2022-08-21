В Албании задержали двух россиян по подозрению в шпионаже

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Двое граждан России, мужчина и женщина, задержаны в Албании, сообщило албанское министерство обороны.

В сообщении утверждается, что они и один украинец пытались проникнуть на военный завод и сделать фотографии.

"Три человека с паспортами России и Украины пытались проникнуть на завод", - сообщили в министерстве, уточнив, что они были задержаны.

В сообщении говорится, что при попытке остановить иностранцев два охранника предприятия получили ранения.

Как сообщают СМИ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что эти три человека подозреваются в шпионаже.