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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Десятки человек стали жертвами теракта в отеле в Сомали

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В результате захвата отеля Hayat в сомалийской столице Могадишо погибли не менее 30 человек, десятки получили ранения, сообщило местное издание Somali Guardian.

По данным других СМИ, число погибших - не менее 40, раненых - 70 человек.

Боевики близкой к "Аль-Каиде" (запрещенная в РФ террористическая организация) сомалийской террористической группировки "Аш-Шабаб" в пятницу вечером ворвались в отель после детонации у входа в здание двух начиненных взрывчаткой автомобилей.

Осада отеля силами правопорядка и сомалийским спецназом продолжалась до ночи на воскресенье. По неподтвержденным сообщениям местных журналистов, в ходе операции по освобождению отеля по части здания были нанесены удары с помощью беспилотников, в штурме приняли участие подготовленные в США и Турции бойцы сил специального назначения Сомали.

По последним данным СМИ, здание отеля удалось освободить от боевиков, они уничтожены, однако официальная информация властей об этом, как и о числе жертв, пока не поступала.

Сомали
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