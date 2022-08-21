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Работники крупнейшего в Великобритании порта для приема грузов объявили забастовку

Работники крупнейшего в Великобритании порта для приема грузов объявили забастовку
Фото: Guy Smallman/Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Персонал порта Филикстоу, крупнейшего по обработке контейнеров в Великобритании, в воскресенье начал забастовку - вслед за целой серией аналогичных акций в британской транспортной отрасли, нанесших урон экономике страны, сообщает Associated Press (AP).

Забастовку начали почти две тысячи человек. Между тем на порт Филикстоу, расположенный в 150 км к северо-востоку от Лондона, в год приходится порядка 4 млн контейнеров с 2 тыс. судов.

"Работникам Филикстоу можно платить достойно. Ясно, что компании предпочитали направлять дальше многомилионные прибыли и дивиденды, а не платить своим рабочим достойную зарплату", - заявила генсек профсоюза, потребовавшего забастовку, Шэрон Грэхэм.

В портовой администрации, выразив сожаление в связи с происходящим, сообщили, что предлагали поднять зарплаты рабочим в среднем более чем на 8% в этом году.

Associated Press напоминает, что тем временем Великобритания переживает худший за десятилетия кризис с ростом стоимости уровня жизни. Уровень инфляции составил 10,1% - самый высокий за 40 лет показатель.

После срыва переговоров по поводу зарплаты летом начались забастовки сотрудников железных дорог и метрополитена. Накануне на линию вышел лишь один из пяти поездов в Великобритании. В пятницу не работало большинство линий лондонского метро.

Позднее в августе планируют забастовки работники почты, юристы, персонал телекоммуникационной компании BT Group и мусорщики.

Великобритания Филикстоу
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