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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Великобритании началась самая масштабная забастовка этого лета

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании началась забастовка сотрудников почтовой службы Royal Mail, в ней участвует больше 100 тысяч человек. Sky News назвал акцию самой крупной забастовкой лета 2022 года.

Сотрудникам Royal Mail ранее повысили зарплату на 2%, они сочли эту индексацию недостаточной. Цель забастовки - добиться "достойного" повышения зарплат.

Акцию организовал профсоюз сотрудников связи Communication Workers Union. За забастовку проголосовали 97,6% членов профсоюза.

Почтальоны будут бастовать 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.

Великобритания Royal Mail
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