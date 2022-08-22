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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Французский ритейлер Carrefour заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования

Французский ритейлер Carrefour заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования
Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Французский ритейлер Carrefour SA заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования в своих магазинах во Франции в рамках мер помощи потребителям во время высокой инфляции.

Как говорится в сообщении Carrefour, текущие цены на сотню товаров собственной марки, включая продукты питания и непродовольственные товары, такие как чистящие средства, средства гигиены и одежда, будут зафиксированы на 100 дней, до 30 ноября. Компания также добавила, что не будет менять цены на школьные принадлежности в этот период.

Carrefour предпринимает эту инициативу на фоне резкого скачка инфляции во Франции. Потребительские цены в стране в июле увеличились на 6,1% в годовом выражении, что стало максимумом с июля 1985 года. Продукты питания подорожали на 6,8%, энергоресурсы - на 28,5%.

Котировки акций Carrefour падают почти на 2% на торгах в Париже в понедельник.

Carrefour Франция
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