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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Финская Fennovoima потребовала взыскать с "Росатома" около 2 млрд евро

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Финская энергокомпания Fennovoima начала арбитражное разбирательство в отношении ГК "Росатом" относительно несостоявшегося проекта АЭС "Ханхикиви-1". Об этом сообщил гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт в интервью финской Helsingin Sanomat.

Общая сумма требований к "Росатому" составляет около 2 млрд евро, из которых 800 млн евро – это внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу RAOS Project (финская структура "Росатома"), заявил он.

По словам Шпехта, "Росатом" еще в начале 2022 г. предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте. Существовал риск переноса проекта на несколько лет. Глава Fennovoima называет это одной из причин, почему Финляндия отказалась от строительства АЭС "Ханхикиви-1".

В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК "Росатом", в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" со структурой "Росатома" RAOS, а в конце мая отозвала заявку на лицензию для строительства. Fennovioma ссылалась в своем решении на то, что в последние годы наблюдались значительные задержки в реализации проекта, а российская военная операция на Украине только усугубила риски для него.

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в полном объеме вернуть затраты на проект АЭС "Ханхикиви" в Финляндии, контракт по которому разорвала финская сторона. Корпорация готова обратиться в международный арбитраж, в свою очередь заявлял гендиректор российской корпорации Алексей Лихачев.

"Остановлен только один проект – АЭС "Ханхикиви" в Финляндии. Ситуация юридически спорная, и мы обратимся в международный арбитраж, чтобы в полном объеме вернуть затраченные средства. Прецедент есть – болгарский проект "Белене", за остановку которого мы получили свыше 600 млн евро по решению международного арбитража", - говорил он.

Fennovioma Росатом
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