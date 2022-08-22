"Росатом" подал иски на $3 млрд после разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" подала шесть исков на сумму $3 млрд после разрыва контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, сообщили журналистам в компании.

"Информация, содержащаяся в интервью г-на Иоакима Шпехта (гендиректор финской Fennovoima - ИФ) о том, что Росатом "еще не начал официальный процесс" [юридического разбирательства], не соответствуют действительности. На сегодняшний день со стороны "Росатома" подано уже шесть исков на общую сумму $3 млрд", - отмечается в комментарии.

"Росатом" не раскрывает детали заявлений.

Как сообщил ранее гендиректор финской Fennovoima в интервью Helsingin Sanomat, компания, в свою очередь, начала арбитражное разбирательство в отношении "Росатома". Общая сумма требований к "Росатому" составляет около 2 млрд евро, из которых 800 млн евро - это внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу RAOS Project (финская структура "Росатома"), сказал Шпехт.

По его словам, "Росатом" еще в начале 2022 года предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте. Существовал риск переноса проекта на несколько лет. Глава Fennovoima называет это одной из причин, почему Финляндия отказалась от строительства АЭС "Ханхикиви-1".

Разрыв контракта

В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК "Росатом", в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" со структурой "Росатома" RAOS, а в конце мая отозвала заявку на лицензию для строительства. Fennovioma ссылалась в своем решении на то, что в последние годы наблюдались значительные задержки в реализации проекта, а российская военная операция на Украине только усугубила риски для него.

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в полном объеме вернуть затраты на проект АЭС "Ханхикиви" в Финляндии, контракт по которому разорвала финская сторона. Корпорация готова обратиться в международный арбитраж, в свою очередь заявлял гендиректор российской корпорации Алексей Лихачев.

"Остановлен только один проект - АЭС "Ханхикиви" в Финляндии. Ситуация юридически спорная, и мы обратимся в международный арбитраж, чтобы в полном объеме вернуть затраченные средства. Прецедент есть - болгарский проект "Белене", за остановку которого мы получили свыше 600 млн евро по решению международного арбитража", - говорил он.