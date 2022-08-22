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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Украина восстановила альтернативный маршрут к дунайским портам через Молдавию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Украина и Молдавия возобновили железнодорожное сообщение на участке Березино (Украина) - Бессарабка (Басарабяска, Молдавия), которое стало частью альтернативного маршрута из Одессы к дунайским портам Рени и Измаил, сообщило Мининфраструктуры Украины в понедельник.

"Восстановление движения по участку произошло в рамках работы министерства по увеличению пропускных возможностей на западных границах Украины со странами ЕС и Молдовой", - говорится в сообщении.

Маршрут Березино - Бессарабка не использовался с 1997 года. С понедельника, 22 августа, по нему начинают курсировать грузовые поезда.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что грузоперевозки на этом участке "вполне возможно нарастить в среднем до уровня 10 млн тонн в год".

В "Укрзализныце" уточнили, что "украинские железнодорожники реализовали этот международный проект "под ключ": восстановили более 22 км инфраструктуры на территории Украины и еще 1,2 км путей по контракту с Молдавией на территории этой страны".

"Укрзализныця" продолжает реализацию масштабного проекта развития железнодорожного сообщения со странами Европы. Так, в Одесской области завершена реконструкция участка Березино-Бесарабяска, которая соединила Украину и Молдову. Сегодня этим участком отправлен первый грузовой поезд", - говорится в пресс-релизе компании.

Согласно подписанному 23 июня 2022 года меморандуму о взаимопонимании между министерствами инфраструктуры двух стран предполагалось, что железнодорожное сообщение для грузовых перевозок на указанном участке будет возобновлено осенью, однако работы были завершены раньше плана.

Украина Укрзализныця Молдавия
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