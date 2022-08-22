В августе из портов Украины вышел 31 сухогруз с почти 690 тыс. тонн продовольствия

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение августа обеспечили вывоз из украинских портов почти 690 тысяч тонн продовольствия, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 31 сухогруза, в том числе 19 заблокированных", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.

Он отметил, что 21 августа из порта Черноморск вышел китайский сухогруз "Далян" с сахарной свеклой.

По словам Мизинцева, этими судами вывезено 689 650 тонн продовольствия, в том числе 487 463 тонны кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 76 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

"В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остается заблокированным 51 иностранное судно из 14 государств. Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что Вооруженными силами РФ созданы условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море - для выхода из портов Одесса, Черноморск и Южный, а также в Азовском море для выхода из порта Мариуполь.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном контроле над Мариуполем. 25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.