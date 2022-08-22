Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Санкции против Москвы не мешают российской стороне проводить инспекции в США в рамках СНВ-3

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Введенные против Москвы санкции из-за ситуации на Украине не препятствуют проведению специалистами из РФ инспекций в США в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявили в понедельник в госдепе.

"Мы по-прежнему привержены СНВ-3. Мы считаем, что сейчас он также безальтернативен, как был в то время, когда он был подписан", - сказал официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

"Как вы знаете, мы прекратили инспекции из-за коронавируса весной 2020 года, но обе стороны, и США, и Россия, продолжают предоставлять декларации с данными и уведомления в соответствии с договором", - отметил он.

"Наши санкции и ограничения, введенные против Москвы, не противоречат договору и не мешают российским инспекторам проводить инспекции в рамках СНВ-3 в США", - заверил Прайс.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Нед Прайс СНВ-3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдеп США осудил убийство Дарьи Дугиной

"Росатом" подал иски на $3 млрд после разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

Что произошло за день: понедельник, 22 августа

Эрдоган назвал целью Турции организацию встречи Зеленского и Путина

Эрдоган назвал целью Турции организацию встречи Зеленского и Путина

"Газпром" согласился подождать аванса от Молдавии до 1 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Убийство Дарьи Дугиной

В Эстонии заявили, что не получали от РФ запроса по поводу возможной убийцы Дарьи Дугиной

Власти Запорожья заявили об одном погибшем в результате обстрела ВСУ в районе ТЭС

Власти Запорожья заявили об одном погибшем в результате обстрела ВСУ в районе ТЭС

Китай в марте-июле импортировал из РФ энергоресурсов на $35 млрд

Финская Fennovoima потребовала взыскать с "Росатома" около 2 млрд евро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });