Санкции против Москвы не мешают российской стороне проводить инспекции в США в рамках СНВ-3

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Введенные против Москвы санкции из-за ситуации на Украине не препятствуют проведению специалистами из РФ инспекций в США в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявили в понедельник в госдепе.

"Мы по-прежнему привержены СНВ-3. Мы считаем, что сейчас он также безальтернативен, как был в то время, когда он был подписан", - сказал официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

"Как вы знаете, мы прекратили инспекции из-за коронавируса весной 2020 года, но обе стороны, и США, и Россия, продолжают предоставлять декларации с данными и уведомления в соответствии с договором", - отметил он.

"Наши санкции и ограничения, введенные против Москвы, не противоречат договору и не мешают российским инспекторам проводить инспекции в рамках СНВ-3 в США", - заверил Прайс.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.