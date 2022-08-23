Что случилось этой ночью: вторник, 23 августа

Госдеп осуждает убийство Дугиной, Росатом судится с финской компанией, настоящая помощь США Украине может быть значительнее официальной

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- "Росатом" подал иски на $3 млрд после разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии. Всего подано 6 исков на компанию "Ханхикиви-1".

- Госдеп США осудил убийство Дарьи Дугиной. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что категорически осуждает нападение на гражданских лиц.

- Белый дом может скрывать настоящий масштаб оружейных поставок Украине. Как пишет Politico, США в течение некоторого времени тайно поставляли украинцам высокоскоростные противорадиолокационные ракеты.

- Дарья Дугина удостоена ордена Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал Владимир Путин

- Саудовский министр допустил, что ОПЕК+ придется сократить добычу. Это может быть следствием высокой волатильности и низкой ликвидности торгов, как сообщил министр энергетики королевства.

- Санкции против Москвы не мешают российской стороне проводить инспекции в США в рамках СНВ-3. Как заявил представитель госдепартамента, США по-прежнему привержены договору о сокращении арсеналов.