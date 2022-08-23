Белый дом может скрывать настоящий масштаб оружейных поставок Украине

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне все более активно распространяется непроверенная информация о том, что США поставили Украине больше оружия, чем администрация объявила публично, сообщило издание Politico.

В качестве подтверждения газета пишет: "В пятницу высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США в течение некоторого времени тайно поставляли украинцам высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, используемые для наведения на радарные системы".

"Когда мы впервые объявили о первоначальном предоставлении ракет HARM, то мы не характеризовали их конкретно. Мы заявили, что предоставляем противорадиолокационные возможности", - цитирует Politico чиновника.

Газете удалось ознакомиться с документом, отправленным администрацией законодателям, в котором перечисляется то, что было в последнем пакете помощи Киеву на сумму $775 млн, о котором было объявлено на прошлой неделе. В документе, в частности, говорится, что то, что реально идет на Украину, "не ограничивается" представленным списком.

Так, издание отмечает, ссылаясь на информированные источники, что в объявленном списке поставок отсутствовало упоминание о высокоточных боеприпасах Excalibur.

Газета не исключает, что США также могли "тайно отправить на Украину армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS)".

"Если это правда - а это не известно точно - то это будет противоречить тому, что администрация заявила публично", - говорится в публикации.

Politico напоминает, что в июле советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на Аспенском форуме по безопасности, что отправка этих ракет чревата развязыванием третьей мировой войны.

Как сообщалось, Пентагон 19 августа объявил о дополнительных поставках вооружения Украине на сумму в $775 млн. В частности, в новый пакет помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, 1 тыс. единиц переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 1 тыс. ракет для противотанковых ракетных комплексов TOW.

США также намерены передать Киеву противорадиолокационные ракеты, 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, 40 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, джипы Humvee, защищенные системы связи, взрывчатку, приборы ночного видения, тепловизоры, оптические приборы и лазерные дальномеры.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, с учетом этого пакета помощи нынешняя американская администрация с приходом к власти президента Джо Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд.