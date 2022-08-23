Снаряд попал в здание администрации главы ДНР в Донецке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Здание администрации главы ДНР в Донецке повреждено в результате обстрела, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

Снаряд попал в здание с тыльной стороны. Заметны существенные повреждения. Проводится эвакуация. Жертв, по предварительным данным, нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации, глава ДНР Денис Пушилин в результате удара не пострадал. "Глава находится в безопасном месте, он не пострадал", - сказали в администрации.

Во вторник в результате обстрела украинской стороной центра Донецка также повреждено здание гостиницы "Централь", сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным агентства, на улице, где расположено здание гостиницы, из-за артиллерийского обстрела оборваны линии электропередачи.