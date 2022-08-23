Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Снаряд попал в здание администрации главы ДНР в Донецке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Здание администрации главы ДНР в Донецке повреждено в результате обстрела, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

Снаряд попал в здание с тыльной стороны. Заметны существенные повреждения. Проводится эвакуация. Жертв, по предварительным данным, нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации, глава ДНР Денис Пушилин в результате удара не пострадал. "Глава находится в безопасном месте, он не пострадал", - сказали в администрации.

Во вторник в результате обстрела украинской стороной центра Донецка также повреждено здание гостиницы "Централь", сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным агентства, на улице, где расположено здание гостиницы, из-за артиллерийского обстрела оборваны линии электропередачи.

Хроника 24 февраля – 23 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Донецк ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку с применением HIMARS

Военная операция на Украине

Вячеслав Володин посетил ДНР

Военная операция на Украине

Российские войска вышли к административной границе Николаевской области

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС
Военная операция на Украине

Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

КТК хочет сдвинуть график отгрузки для обследования третьего нефтеналивного причала

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Что случилось этой ночью: вторник, 23 августа

Белый дом может скрывать настоящий масштаб оружейных поставок Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });